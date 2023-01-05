انت الان تتابع خبر محمد عبده يبكي بحرارة لهذا السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاز الفنان السعودي، محمد عبده تكريما في حفل جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022، في العاصمة السعودية الرياض، وشهد تكريمه لحظة عاطفية ومؤثرة، أثارت شجون السعوديينن اذ لم يتمالك فنان العرب دموعه وبكى على المسرح، قائلا: "هذا الوطن الذي وجدني يتيماً".

وبالشراكة الاستراتيجية مع الھيئة السعودية للسياحة، مُنحت جائزة العام بنسختها الثالثة، لشخصيات مؤثرة في السعودية، في مجالات ثقافية وإعلامية، بعد وصول 30 مشاركة إلى المرحلة النهائية، من إجمالي 1000 مشاركة تنافست على الجائزة في 9 مسارات إعلامية.

والفائزون بهذه الجائزة هم: كاتب كلمات النشيد الوطني الشاعر إبراهيم خفاجي، والفنان محمد عبده، والمصوِّر بندر الجلعود، والمصوِّر الفرنسي تشيكوف مينوزا.

وبدوره، قدّم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في تويتر، التهاني لمحمد عبده، وكتب: "مبروك يا فنان العرب التكريم الذي تستحقه..سيذكر كل سعودي أغانيك الوطنيةعلى مر الدهر".

وتم تداول مقطع الفيديو الذي وثق بكاء فنان العرب، بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل المتابعون مع دموع محمد عبده بكلمات داعمة، مشيدين بالقامة الفنية التي احتضنت الوطن لعقود من الزمن من خلال الغناء والصوت الخالد.