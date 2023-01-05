حبس الفنانة المصرية منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ

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رياض - احمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيها في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.



استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة دفاع الفنانة منة شلبى المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والذى التمس من المحكمة براءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة لم تتم في وجود المتهمة.



وبدأت منذ قليل بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.ووصل 10 محامين إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لحضور أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.



وغابت الفنانة منة شلبي في أولى جلسات محاكمتها، في قضية تعاطي المواد المخدرة، حيث حضر 10 محاميين للدفاع عنها.