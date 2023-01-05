الباب الأخضر يتصدر نسب المشاهدة بعد طرحه بساعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 12:29 مساءً - تمكن فيلم الباب الأخضر من تصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة watch it ، بعد طرحه بساعات قليلة .

الباب الأخضر قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكتب المخرج رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" يوم واحد فقط يفصلنا عن فيلم " الباب الأخضر " من روائع السيناريست الكبير " أسامة أنور عكاشة " حصريا علي منصة WATCHIT ابتداء من ٤ يناير".

وكانت WATCH IT، طرحت خلال الفترة الماضية البرومو التشويقي للفيلم، وسيطر عليه حالة من الاثارة والتشويق والغموض خاصة بعد ظهور مصل، يقوم بحنقه الفنان إياد نصار، يغير مجرى حياة الانسان، و شهد البرومو العديد من الأحداث المشوقة بين جميع أبطال العمل، بسبب وجود هذا المصل، ومدى التأثير الخطير الذي سوف يحدثه، وتكشف عنه أحداث الفيلم حينما يتم عرضه غدا.

يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.