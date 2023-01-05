أكرم حسنى يواصل صدارة اليوتيوب بـ السهر والانبساط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 12:29 مساءً - احتلت أغنية السهر والانبساط لـ أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس تريند منصة يوتيوب، وظلت في قائمة أفضل 10 أغاني منذ انطلاقها وحتى الآن.

وهذه ليست المرة الاولي الذي يفاجئنا الفنان اكرم حسني بتوليفه غير متوقعه بعد "لو كنت" مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وتعاونه مع الكينج محمد منير في أغنيه "للي" التي تزال في قوائم اكثر الأغاني استماعا علي منصات المزيكا.

وقد حصدت الأغنية ردود أفعال إيجابية من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، كما اعرب الكثير من الفنانين عن اعجابهم بالأغنية علي انستجرام ومن بينهم النجوم شيكو، محمد ممدوح، احمد فهمي ، هشام ماجد، مصطفى خاطر، زينة وعمر السعيد.

أغنية السهر والانبساط من كلمات أكرم حسني، ألحان أكرم حسني و د.مصطفى العسال، توزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج أيدولوجي للإنتاجIdeology productions، غناء الثلاثي أكرم حسني، حميد الشاعري وهشام عباس، ومن إخراج هادي الباجوري