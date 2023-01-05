صلاح عبدالله يشارك في مسلسل ”الرشيد” بطولة محمد ممدوح

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 12:29 مساءً - تعاقد مؤخرا الفنان صلاح عبدالله على الظهور في مسلسل " الرشيد " من بطولة محمد ممدوح وريهام عبدالغفور، والذي تخرجه مي ممدوح شقيقة بطل العمل محمد ممدوح كأول تجربة إخراجية لها.

ويواصل الفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبدالغفور تصوير العمل ، المقرر عرضة فى السباق الرمضاني 2023، والذي يتكون من 15 حلقة، من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح .

يذكر أن الفنان محمد ممدوح غاب عن دراما رمضان الماضي واكتفى بالظهور كضيف شرف في 3 مسلسلات، وهي: " العائدون " مع أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبد المغني وأحمد الأحمد وإخراج أحمد نادر جلال، و" مكتوب عليا " مع أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنى وإخراج خالد الحلفاوى، و" الكبير أوي 6" مع أحمد مكي.

بينما يواصل محمد ممدوح حالياً تصوير فيلم " شقو " الذي يجمعه بعمرو يوسف وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز ومحمد جمعة وعباس أبو الحسن، وإخراج كريم السبكي، حيث يجمع الفيلم الرباعي من جديد بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل " جراند أوتيل " الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه .