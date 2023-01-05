اتفرج- انت الان تتابع خبر جوهرة عود فرنساوي أصيل بالأسود الملزق.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة جوهرة مجموعة من الصور الجديد لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت جوهرة خلال تواجدها في مكان ما مرتدية جاكت فرو من اللون الأسود وبنلطون جلد من نفس اللون االضيق للغاية ، حيث استعرضت مفاتنها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها بالكامل، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

وقامت الراقصة الغير مصري بإحياء حفلة خلال الأيام القليلة الماضية في أحد فنادق البكري الواقعة في محافظة القاهرة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.