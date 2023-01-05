اتفرج- انت الان تتابع خبر خبيرة أبراج عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في 2023: مش هيبقوا تريند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت خبيرة الأبراج ومتخصصة علم الأرقام عبير فؤاد، أن الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، لن يتصدرا التريند في 2023، مثلما حدث في 2022.وأضافت “عبير” في تصريحات صحفية لها، أن شيرين عبد الوهاب مولودة في 8 أكتوبر، أي أنها من مواليد برج الميزان، أما حسام حبيب فتاريخ ميلاده 31 مايو، وبالتالي فهو من مواليد برج الجوزاء، لافتة إلى أن أرقام البرجين تدخلهما في خلافات بشكل مستمر، على الرغم من توافق البرجين.

وأكدت عبير فؤاد أنها توقعت في بداية علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بوجود بعض التوترات والإحباط بسبب تعارض رقم 8 مع 31، مشيرة إلى أن ذلك قد حدث بالفعل بانفصالهما أكثر من مرة وعودتهما مرة أخرى.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل في بيروت

يُذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت قد سافرت مؤخرًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، برفقة زوجها حسام حبيب وابنتها هنا.

وقد أثارت شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال وجودها في ملهى ليلي ببيروت، وكانت ترقص لزوجها بشكل هستيري على أنغام أغانيها.