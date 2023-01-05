اتفرج- انت الان تتابع خبر فيفي عبده تكشف أسرار بنتها قدام الجمهور .. شوف قالت ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية رفقة ابنتها هنادي حيث كنت هي وابنتها يشاهدان الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2023 بطريقة أثارت إعجاب جمهورها وتقوم بالجري، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها، معلقة بنتي هنادي بتخاف من الفاير وركس.

وحلت الفنانة الاستعراضية ضيفة خلال اليومين الماضيين ضيفة على برنامج كلام الناس، حيث قامت بتقديم مجموعة من النصائح إلي السيدات في حياتها الزوجة.