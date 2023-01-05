رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة ”أنت الأصل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 09:29 صباحاً - يطرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة "أنت الأصل" اليوم من ألبومه الجديد "معايا هتبدع".

ونشر رامي صبري مقطع من الأغنية عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "أنت الأصل من ألبوم معايا هتبدع.. اليوم على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية".

"أنت الاصل" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع مكس وماستر تميم.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد «معايا هتبدَّع» 8 أغاني سيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية حتى يوم 6 يناير.

1- «معايا هتبدَّع» كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل.

2- «يمكن خير» من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري توزيع ومكس وماستر طارق توكل.

3- «لما بيوحشني» كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري توزيع مكس وماستر طارق توكل.

4- «احنا في حتة تانية» كلمات محمد القياتي وألحان رامي صبري وتوزيع مكس وماستر طارق توكل.

5- «حبينا» كلمات تامر حسين وألحان مدين توزيع مكس وماستر طارق توكل.

6- «أنت الاصل» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع مكس وماستر تميم.

7 - «بتفتكرني» كلمات تامر حسين ألحان أحمد حسين توزيع مكس وماستر طارق توكل.

8- «فاكر نفسك هدية» كلمات أحمد علي موسي وألحان مدين وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي.