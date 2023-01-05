اتفرج- انت الان تتابع خبر رقص سهير زكي.. ملكة الرقص الشرقي تعود مرة اخري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحتفل الراقصة سهير زكي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الـ76، حيث ولدت بمدينة المنصورة في مثل هذا اليوم عام 1945، وتعتبر من أنجح فنانات جيلها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي و المبتكر.

بدأت سهير زكي مشوارها الفني عندما حضرت إلي القاهرة، لتبدأ أولى خطواتها عندما رقصت في برنامج ( أضواء المسرح) وفي الملاهي الليلية، ومن ثم انتقلت إلى الرقص في الملاهي الليلية بالإسكندرية ثم انتقلت إلى القاهرة لتتربع على عرش الرقص الشرقي طوال السبعينيات، وامتدت شهرتها ونجوميتها إلى خارج مصر.و تعد بطلة “ألو أنا القطة”

شاركت سهير في 50 فيلماً

وشاركت الفنانة سهير زكي، في أكثر من 50 فيلماً كممثلة وراقصة، كما رقصت أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وأيضاً الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وقدمت أداء رائع أمام شاة إيران السابق.

اعتزال سهير زكي

قامت الفنانة سهير زكي بإعلان اعتزالها في أول التسعينيات، وذلك بعد زواجها من المصور محمد عمارة، لتتفرغ لحياتها الأسرية بشكل كامل، كان آخر أعمالها الفنية وهو فيلم أنا اللي استاهل” الذي تم عرضه في عام 1984 وقدم بطولته الفنان وحيد سيف.

ظهور سهير زكي بالاستريتش

على الرغم من اعتزال الفنانة سهير زكي للرقص والحياة الفنية، إلا أنها عادت للظهور من سنوات وهي ترقص بالاستريتش، في أحد مدارس تعليم الرقص الشرقي للأجانب.