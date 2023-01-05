اتفرج- انت الان تتابع خبر صور ليلى علوي في عيد ميلادها بعد المعاش بتقول للقمر من فضلك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحتفل الفنانة ليلى علوي بعيد ميلادها الـ61 يوم 4 يناير ويحرص جمهور الفنانة الكبيرة على متابعة أخبارها وتهنئتها بعيد ميلادها فهى من أكثر فنانات جيلها محبوبة لدى جمهورها ، ومازالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها حتى الأن بالرغم من أنها تخطت الـ60 عام إلا أن مازالت صورتها الجميلة لدى جمهورها لم تتغير .

ودائما تنشر الفنانة ليلى علوي صور لها عبر مواقع تبادل الصور ” إنستجرام ” وتظهر دائما بصورة جذابة دون إسفاف وتحرص على إرتداء الملابس ذات الماركات العالمية المناسبة لجسدها وسنها أيضا ، فدائما فساتين الفنانة ليلى علوي تكون ذات فساتين زاهية وألوان جذابة تكشف دائما عن جمالها .

وتفضل دائما الفنانة ليلى علوي ترك شعرها بني ناعم منسدل على كتفيها بشكل ناعم وأنثوي مما يناسب ملامحها ، كما تختار النجمة ليلى علوي مكياج بني اللون لتبرز جمال عيونها الجذابة التي يعشقها جمهورها ، كما تفضل إختيار أحمر شفاه باللون البيج لتكمل إطلالتها الجذابة .