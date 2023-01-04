اتفرج- انت الان تتابع خبر غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير وتكشف عن التاتو الجديد .. اتفرج أين رسمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انتسجرام، والتي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا وحركات البحث خلال الساعات الماضية.وظهرت غادة عبد الرازق خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات القليلة الماضي مرتدية فستان من اللون الأصفر الطويل المكشوف من منطقة الصدر والأزع حيث ظهر التاتو الذي قامت برسمه على أحد ذراعها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

وعلق الكثير من الجمهور على الصور مثل بمووووووت فيكي اوي والله