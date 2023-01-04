اتفرج- انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تتغلب على رانيا يوسف بأقصر هوت شورت عندها.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الساعات القليلة الماضية، مرتدية هوت شورت من اللون الأسود والشفاف من منطق الأفخاذ ، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلقت على هذه الصور قائلة الجو بارد حبيبتي @ nevo.lb أحمي ساقي الطويلتين بأحذية طويلة مزينة بالكريستال ودافئ أوروس لامبورغينيtajeercarrental لركوب.