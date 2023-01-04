اتفرج- انت الان تتابع خبر حسن الرداد يكشف عن أول صورة لابنه “فادي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شارك الفنان حسن الرداد، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة لمولوده الجديد الذي رُزق به أمس من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.حيث نشر “الرداد” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة ليد مولوده الجديد، وأرفق معها التعليق التالي: “لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور“.

وتابع: “الحمدلله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل :#فادى_حسن_الرداد ❤️اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى”وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم ان شاء الله”.

حسن الرداد يُرزق بمولوده الأول

يُذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم، وضعت أمس الثلاثاء مولودها الأول من زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك بأحد مستشفيات الشيخ زايد.

وقد أطلق “الرداد” على مولوده الجديد اسم “فادي” على اسم شقيقه الراحل، حسبما صرح من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية.