اتفرج- انت الان تتابع خبر أعظم 200 مطرب في التاريخ.. أم كلثوم نجمة في السماء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت مجلة “رولينج ستون” الأمريكية المتخصصة في الموسيقي، بعمل قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، وحصلت الفنانة الراحلة أم كلثوم، على المركز61، وتعتبر المطربة العربية الوحيدة في القائمة، وجاء في تقرير المجلة أن ” كوكب الشرق” ليس لها نظير في الغرب، وتعتبر روح العالم العربي، وصاحبة تأثير امتد لما هو أبعد من الغناء.

معايير اختيار اعظم 200 مطرب في التاريخ

بعد احتلال المطربة أم كلثوم المركز 61 في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، جاء أسماء مجموعة من أشهر المطربين في العالم ومنهم: مايكل جاكسون، الذي احتل المركز 86، وديانا روس، وأيضاً بوب مارلي الذي احتل المركز 97.بعد احتلال المطربة أم كلثوم المركز 61 في قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، جاء أسماء مجموعة من أشهر المطربين في العالم ومنهم: مايكل جاكسون، الذي احتل المركز 86، وديانا روس، وأيضاً بوب مارلي الذي احتل المركز 97.

جاء في تقرير المجلة الأمريكية، أن اختيار قائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، لم يكن على أساس الصوت، حيث جاء في التقرير: “هذه قائمة أعظم المطربين، وليست قائمة أعظم الأصوات، كان أكثر ما يهمنا هو الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان، واتساع تراثه الموسيقي، يمكن أن يكون الصوت رائعًا مثل صوت ماريا كاري، أو قاس مثل توتس هيبرت، أو أقل من اللازم مثل صوت ويلي نيلسون، لكن في النهاية المطربون في تلك القائمة موجودون لسبب واحد: وهي قدرتهم على إعادة تشكيل العالم بمجرد فتح أفواههم”.

أريثا فرانكلين

أريثا فرانكلين تحصل على المركز الأول

ضمت القائمة أعظم 200 مطرب في التاريخ، مجموعة كبيرة من المبدعين في جميع العصور، وحصلت المغنية والحقوقية الأمريكية أريثا فرانكلين، التي رحلت في عام 2018على المركز الأول، ووصف التقرير صوتها “هدية من السماء”، متابعاً ” ملكة بلا منازع”، وغنائها هو أروع صوت يخرج من أمريكا، وحصلت المغنية الإسبانية روزاليا، التي تبلغ من العمر30 عاماً، على المركز 200.

حصول أم كلثوم على المركز61

قائمة أعظم 200 مطرب في العالم

أريثا فرانكلين – ويتني هيوستن- سام كوك- بيلي هوليدي – ماريا كاري – ري تشارلز- ستيفي وندر- بيونسيه – أوتيس ريدينج – ال جرين – ليتل ريتشارد – جون لينون – باتسي كلاين – فريدي ميركوري – بوب ديلن- برينس – إلفيس بريسلي – سيليا كروز- فرانك سيناترا – مارفين جاي – نينا سيمون – أديل – سموكي روبنسون – جورج جونز- ماري جي بلايج – بول مكارثي – دوللي بارتون – ماهاليا جاكسون – شاكا خان – هانك ويليامز – لوثر فاندروس – ديفيد باوي – بيسي سميث – ثوم يورك – داستي سبرينجفيلد – كورت كوبين – فان موريسون – كورتيس مايفيلد – لويس أرمسترونج – آليا – إيتا جيمس – تيدي بندرجراس – اريانا جراند – جيمس براون – إيلا فيتزجيرالد- مافيس ستابلز – ليندا رونشتات – طوني براكستون – رود ستيوارت – جوني ميتشل – شيد – ميك جاجر – ميريام ماكيبا – ويلي نيلسون – تينا تيرنر- باري وايت- بريان ويلسون- ليدي جاجا – هولين وولف – كيت بوش – أم كلثوم – جورج مايكل – روبرت بلانت – بيورك – ميني ريبيرتون – ديفيد روفين- دينيس براون – ريهانا – يوسو ندور- روني سبيكتور – روي أوربيسون- ميدي واتر- هيكتور لافو – باتي لابيل – دانجيلو- ويلسون بيكيت – بروس سبرينجستين – جانيس جوبلين – إميلو هاريس – كريس كورنيل – جواو جيلبرتو- ستيف بيري- إيمي واينهاوس – لاتا مانجيشكار – جوني كاش- مايكل جاكسون- ديانا روس- جيمي رودجرز- سيلينا- غال كوستا – نصرت فاتح علي خان- أنيتا بيكر- ستيفي نيكس- توتس هيبرت – فيسنتي فرنانديز- تشاك بيري – آشر- بوب مارلي- كلايد ماكفاتر – إلتون جون.