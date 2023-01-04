اتفرج- انت الان تتابع خبر باضتلها في القفص.. نسرين أمين بدلًا من ياسمين رئيس في “بابا المجال”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسرة مسلسل “بابا المجال” على الفنانة نسرين أمين، لتكون بطلة المسلسل بعد استبعاد الفنانة ياسمين رئيس بعد بدء التصوير.وكانت أنباء تداولتها وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، تفيد باستبعاد الفنانة ياسمين رئيس من بطولة المسلسل، بعد الخلافات التي نشبت بينها وبين الفنان مصطفى شعبان بطل المسلسل.

ولكن الشركة المنتجة للمسلسل أصدرت بيانًا أوضحت فيه أسباب استبدال ياسمين رئيس بنسرين أمين، جاء فيه ما يلي: “نُشِر في الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار في بعض المواقع الصحفية، تفيد بأن هناك أزمة بين مصطفى شعبان وياسمين رئيس في مسلسل بابا المجال، وبناءً على ما نُشر، توضح شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع، بأن نسرين أمين وقّعت بالفعل، بعدما أخلّت ياسمين رئيس ببنود العقد، وسافرت خارج البلاد أثناء التصوير دون إخطار شركة الإنتاج وذلك تسبب في خسائر مالية”.

وتابع البيان: “وإذ توضح الشركة بأن مصطفى شعبان لا دخل له نهائيًّا بما حدث، والقرار جاء من الشركة المنتجة والمخرج معًا، وقد اتخذت الشركة المنتجة، كل الإجراءات القانونية ضد ياسمين رئيس برفع شكوى في نقابة المهن التمثيلية”.

أبطال مسلسل بابا المجال

يشارك في بطولة مسلسل “بابا المجال” كلًا من مصطفى شعبان، نسرين أمين، سوسن بدر، باسم سمرة، رياض الخوالي، جومانا مراد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ.