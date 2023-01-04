انت الان تتابع خبر ليلي علوي شغلت بال رواد السوشيال ميديا .. اعرف السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة ليلي علوي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أنها اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، يصادف عيد ميلادها الـ61.ولقبت الفنانة ليلي علوي بـ”تفاحة السينما” حيث أنها بدأت مشوارها الفني في سن بعمر لا يتجاوز 9 سنوات، ثم انطلقت لتقدم فني راقي لكافة الفئات العمرية.

في التقرير التالي سوف نكشف بعض التفاصيل حول ليلي علوي :

1- والدها كان يعمل في إحدى شركات السياحة.

2- امها جنسيتها يونانية تدعى “ستيلا” وكانت تعمل في مجال الإعلام.

3- تعلمت في مدرسة فرنسية، ثم التحقت بجامعة عين شمس.

4- حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

5- قدمت العديد من الأفلام مثل المشاغبات الثلاثة- خليل بعد التعديل- تيجيها كدة تيجلها كدة هى كدة – زوج تحت الطلب.

6- آخر أفلامها السينمائية في 2021 فيلم ماما حامل مع بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام.

7- أول أجر تقاضته ليلي علوي في حياتها المهنية، 75 قرشًا.