رامي رضوان يرد على المتنمرين على ابنته كايلا: بنتي زي القمر ربنا يحفظها

انت الان تتابع خبررامي رضوان يرد على المتنمرين على ابنته كايلا: بنتي زي القمر ربنا يحفظها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي رامي رضوان بالتحدث للمرة الأولى عن التعليقات التي جاء فيها الإساءة والتنمر على ابنته كايلا، وهذا بعدما نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورتها لأول مرة على السوشيال ميديا.

رد رامي رضوان على منتقدي شكل ابنته

وتحدث رامي رضوان خلال العديد من التصريحات الصحفية قائلاً “أنه لا يهتم كثيراً بكل هذه التعليقات ولا يرى لها أي أهمية أو لأصحابها، ومابديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي وفيها السلبي، بس لما الإنسان يكون نفسه ضعيفة، ليه تديله أهمية وترد عليه، ولا بشوفهم”.

تعليقات سلبية على صورة ابنة رامي رضوان ودنيا سمير غانم

وتابع رامي رضوان قائلاً “بنتي زي القمر ربنا يحفظها، أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها، وده يكفي، حد شايفها حلوة حد شايفها مش حلوة، ولا يفرق معايا”، وتعرضت كايلا ابنتهم إلى العديد من التعليقات السلبية، وهذا ما أدي إلى انتشار الكثير من التعليقات السلبية والتنمر عليها مؤخراً.