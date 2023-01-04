انت الان تتابع خبر الخالة الجديدة.. أول تعليق من دنيا سمير غانم على ولادة شقيقتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد فترة من السرية والصمت، علقت الفنانة دنيا سمير غانم على ولادة شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم لمولودها الأول.حيث نشرت “دنيا” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة شاركتها إحدى المعجبات، مدون عليها عبارة “دودي بقت أحلى خالة”، لتعليق عليها “دنيا” قائلة: “شكرا جدا.. ربنا يحفظهم يارب”.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان مولودهما الأول

يُذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم، كانت قد وضعت أمس الثلاثاء مولودها الأول من زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك في أحد مستشفيات الشيخ زايد.

وقد حرصت إيمي سمير غانم وحسن الرداد على فرض حالة من السرية التامة حول الحمل والولادة، ومن المقرر أن يعلن الأخير عن خبر الولادة لاحقًا.

وكانت أنباء حمل الفنانة إيمي سمير غانم قد طاردتها الفترة الأخيرة، خاصة بعد ظهورها بملابس فضفاضة في جميع المناسبات التي حضرتها، ومنها العرض الخاص لأحدث أفلام زوجها “تحت تهديد السلاح”.