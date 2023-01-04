انت الان تتابع خبر مجنون بيها.. رحمة حسن تشكو من معجب يطاردها في كل مكان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أبدت الفنانة رحمة حسن، استيائها من مطاردة أحد المعجبين لها ولأصدقائها، وتتبعه للأماكن التي تذهب إليها منذ أكثر من سنتين.حيث نشرت “رحمة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، رسالة من رسائل هذا المعجب، وأرفقت معها التعليق التالي: “الشخص ده من سنتين و هو بيبعت رسايل غريبة و بيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات لو نزل صورة او حاجه معاهم و حتي الناس اللي بشتغل معاهم او اصحابي في العادي بيدخل يدور علي الاكونتات بتعتهم و يبعتلهم اغاني و حاجات غريبة و يسال عني انا في و بروح فين و كل اصحابي مش واحد بس عمل كده مع اكتر من حد“.

وتابعت: “متتبع الاماكن اللي بروح فيها و مش عارفة بيعرف منين انا بقالي سنتين علي الحال ده اخرها المكان اللي كنت مفروض اروحه بكرة علشان شغل“.

أحدث أعمال رحمة حسن

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة رحمة حسن كان مسلسل “إيجار قديم” والذي عُرض في شهر أكتوبر الماضي.

مسلسل “إيجار قديم” بطولة شريف منير، صلاح عبد الله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت