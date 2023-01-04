شركة رشيدي برودكشن تعلن عن تفاصيل إنتاج فيلم ”أهل الكهف”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - أصدرت شركة رشيدي برودكشن، بيانًا رسميًا، حول امتلاكها انتاجيًا جميع حقوق فيلم أهل الكهف، بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة غادة عادل، وذلك بعد تنازل المنتج السابق وليد منصور عن حقوقه في شراكة الفيلم.

وجاء بيان شركة رشيدي برودكشن كالتالي: لاحظنا قيام عدد من المواقع الإليكترونية بذكر الكثير من الأخبارعن فيلم أهل الكهف، تصحبها بوسترات وأخبار تحمل أسم المنتج السابق للعمل، حيث تنازل لنا المنتج السابق وليد منصور عن كافة حقوقه في هذا المصنف، مما يشكل اعتداءً على حقوقنا وهذا المصنف، ويعد مخالفة قانونية تُعرضكم للمساءلة القانونية.

وتابع البيان: لذا وجب علينا إخطار سيادتكم وإحاطتكم علما، بأن شركتنا هي مالكة كافة حقوق فيلم أهل الكهف بصفتها منتجة العمل، وننبه عليكم بضرورة إزالة هذه المخالفة، وعدم عرض أي مادة دعاية أو أخبارية تحمل أي اسم بخلاف اسم شركتنا المذكور بعالية.

وأضاف البيان: “في حالة مخالفة ذلك؛ سوف نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية عملًا بنص المادة 181 من القانون 82 لسنة 2002.. يمكنكم التأكد من أي أوراق رسمية عن طريق الجهتين المختصين، وهم غرفة صناعة السينما أو هيئة الرقابة على المصنفات”.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظراً لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، بسنت شوقي، أحمد وفيق ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.