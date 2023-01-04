عمرو دياب يشوق المتابعين لصدور أحدث أغانيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - شوق الفنان عمرو دياب متابعيه، لصدور أحدث أغانيه دون الاعلان عن أسم الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عمرو دياب مقطع موسيقي لتشويق المتابعين، وعلق عليها كاتبًا: “قريبًا”.

وتصدر النجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وذلك مع بداية عام 2023.

وكان تطبيق أنغامي قد أعلن عن تصدر الأغنيتين قوائم الأعلى استماعا في السعودية والإمارات وفلسطين وقطر واليمن والبحرين والكويت ومصر والأردن وعمان وسوريا .

واحتلت أغنية سينجل المرتبة الأولى بينما احتلت أغنية ما تيجي نفك المرتبة الثانية في قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي .

يذكر أن عمرو دياب قد طرح أغنية ماتيجي نفك قبل نهاية عام 2022 وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري .

كما طرح أغنية "سينجل" في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس ، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

ومن ناحية أخرى أعلن عمرو دياب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب طرحه لأغنية جديدة ستكون أول أعماله في عام 2023 ، وطرح برومو بمقطع من موسيقى الأغنية التي لم يكشف عن اسمها بعد.