نستعرض تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب فى لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - كشف الشاعر أحمد ماضى كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهم للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية.

وقال أحمد ماضى لـ et بالعربى : إن الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة عشر دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا، وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي ومر الأمر على خير ولم يكن اى أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية.

كشفت الصحفية اللبنانية هنادى عيسى عن تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتها للفنان فضل شاكر.

وقالت هنادى عيسى : استُدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته بمخيم عين الحلوة.

وأضافت عيسى : جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدًا على المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين، بشأن زيارتها لفضل، إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.