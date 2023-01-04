ننشر قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - مازالت قصة زواج وانفصال الفنان هيثم محمد ووفاء قمر تثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور عدة أشهر على إعلان طلاقهما بعد إنجاب طفلهما الوحيد.

أعلنت الفنانة وفاء قمر في أكتوبر الماضي انفصالها عن زوجها الفنان هيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات، وكتبت عبر موقع فيسبوك رسالة مبهمة قالت فيها:«كل شيء نصيب.. الحمد لله على كل حال».

وكشفت وفاء قمر في تصريحات صحفية منذ أيام، عن انفصالهما في هدوء تام دون الحديث عن أسباب الطلاق، وأكدت على أنهما أصدقاء منذ 20 عاما، ولكن لم يتفقا كمتزوجين، ومازالا يحتفظان بصداقتهما.

وأكدت وفاء قمر على أن علاقتها بطليقها الفنان هيثم محمد يسودها الاحترام، من أجل الذكريات وابنهما الوحيد، موضحة أنها لا تحترم الفضائح والتشهير، حتى لا يتعقد مستقبل أطفالهما.

وبرغم تكرار حديث وفاء قمر عن الانفصال، إلا أن هيثم محمد مازال محتفظا بصورها عبر حسابه بتطبيق انستجرام، ويصفها في خانة التفاصيل الخاصة به بأنها زوجته، غير معترفا بحديثها ولاتصريحاتها المتتالية.

هيثم محمد الذي اختفى عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، بعد مشاركته في مسلسل خيوط الشمس الإذاعي، وفيلم أسد سيناء، لم يقدم عملا قويا منذ نجاحه في القاصرات عام 2013.