اتفرج- انت الان تتابع خبر الهام شاهين تؤدي العمرة وتصلي في معبد يهودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة المصرية، الهام شاهين، ضيفة على برنامج “الستات”، وتحدثت حول الكثير من المواضيع الفنية والشخصية، وعن رأيها بالدين والزواج.

وأكدت النجمة المصرية، انها أدت مناسك العمرة ب25 عمرة حتى الآن، وتقرأ القرآن الكريم كثيرا، وحجت مرتين وتصوم رمضان منذ أن كان عمرها 7 سنوات.

وأضافت إلهام شاهين، انها تصلي في أي جامع أو كنيسة أو معبد يهودي، تجده أمامها، لأنها وبحسب تعبيرها، تحب الأماكن الدينية التي تعبد الله فيها، كما عندها الكثير من الكتب الدينية.

أما فيما يخص الزواج والتصالح بين الأديان، أكدت الفنانة المصرية أنها مع إزالة التفرقة في الزواج، لأن الدين واحد نزل عبر رسالات سماوية على مراحل، كما أنها توافق على الزواج المدني من شخص من دين مختلف، وكانت قد طرحت هذا الرأي في ندوة بحضور رجال دين، ولم يعترض عليها أحد حينها، حسب قولها.

وعلى صعيد آخر، أكدت الهام شاهين، انها لا تمانع الزواج اذا وجدت الرجل المناسب، وذلك تعليقا منها على توقع خبيرة تاروت لها بالزواج في العام 2023، وقالت: "أنا منتظرة هذه العلاقة العاطفية السعيدة، ويارب ادعولي تبقى سنة سعيدة".