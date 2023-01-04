اتفرج- انت الان تتابع خبر صور لأصالة وزوجها تثير الجدل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية أصالة صورة برفقة زوجها لتثير حالة كبيرة من الجدل .



وكانت أصالة قد أدرجت صورة جديدة مع زوجها خلال اجازتهما عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على انستجرام، وكان لافت للانتباه أن ملامحها تغيرت بشكل كبير.



في الصورة ظهرت أصالة بإطلالة كاجوال، مع لوك مكياج بسيط، ولاحظ الجمهور تغيير ملامحها ووجود خط في أحد الخدين وكأنه علامة في هذه المنطقة.



الجدير بالذكر أن شام الذهبي كانت ظهرت في لقاء تليفزيوني وأعلنت خلاله أن والدتها أجرت عملية تجميل بالفعل، وأن تغيير ملامحها الواضح يرجع لإجرائها هذه العملية.





تعيش أصالة حياة هادئة ومستقرة برفقة زوجها وأسرتها، واعلنت خلال الفترة الماضية عن سعادتها بزواج ابنتها شام وانتظارها قدوم حفيد جديد للعائلة.



مؤخرا شاركت أصالة في برنامج اكتشاف المواهب سعودي أيدول، ويشاركها لجنة عدد من كبار نجوم الفن في الوطن العربي أبرزهم أحلام وماجد المهندس وأصيل أبو بكر.