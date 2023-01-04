اتفرج- انت الان تتابع خبر فنّان مصري شهير بقبضة الأمن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على عازف الأورغ المصري الشهير محمد عبد السلام في أحد الكمائن بالقاهرة، لصدور 13 حكما غيابيا بحقه.



وأوضحت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، إنه "حين مرور العازف محمد عبد السلام على أحد الكمائن بمنطقة المظلات بالقاهرة الكبرى، تعرفت القوة الأمنية المتواجدة بالكمين عليه، وتم فحص بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليكتشف صدور 13 حكما غيابيا بحقه، بين تبديد وشيكات دون رصيد".



وإصطحبت القوة الأمنية محمد عبد السلام إلى قسم الشرطة، تمهيدا لترحيلة إلى السجن تنفيذا للأحكام الصادرة بحقه.ويأتي القبض على محمد عبد السلام بعد أيام قليلة من قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل وقفه عن العمل.



وأصدرت النقابة آنذاك بيانا تكشف فيه تفاصيل الوقف وأسبابه وجاء نصه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية بشأن السيد/ محمد عبد السلام معوض أحمد عازف (أورغ)، حاصل على تصريح سنوي، ونظرا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المذكور عن العمل".