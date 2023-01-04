اتفرج- انت الان تتابع خبر صور خادشة و كلام بذيء .. سعد الصغير يتهم الراقصة برلنتي عامر بخيانته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام محامي المطرب سعد الصغير بفتح محضرا بقسم الأهرام بمصر يتهم فيه الراقصة برلنتي عامر زوجته عرفيا، بإجراء محادثات مخلة مع منتج فني وآخرين.



وكان محامي سعد الصغير قدم هاتفا محمولا ملك زوجة الأول، يحتوى على محادثات جنسية وعبارات خادشه للحياء وصور، بينها وبين منتج فني شهير وأشخاص آخرين.



وأوضح محامي الصغير ، أن الهاتف المحمول وصل إلى موكله عن طريق الصدفة، وعندما فتش فيه وجد تلك المحادثات، فقرر تحرير محضر ضد زوجته الراقصة برلنتي عامر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



وفى نفس السياق فحصت جهات التحقيق المحادثات التي قدمها المحامي وهي عبارة عن مستندات أرفقت داخل المحضر.



على الجانب الآخر أبدت الراقصة برلنتي عامر رأيها بشأن المحضر الذى حرره سعد الصغير، يتهمها بإجراء محادثات إباحية مع منتج فنى وآخرين.



ونفت الراقصة برلنتي ادعاءات سعد الصغير ومحاميه وقالت: منه لله عاوز يحبسني زي ما حبس زوجته الراقصة شمس، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا الكلام كذب وغير حقيقي



وكان المطرب سعد الصغير، قد صرح في وقت سابق لـ القاهرة 24 أنه الشرطة ألقت القبض على طليقته الراقصة برلنتي عامر وهي في حالة سكر شديدة.



وتابع أنه ضبط بحوزتها 4 زجاجات بيرة في سيارتها، واتهم سعد الصغير طليقته برلنتي أنها سلّطت عليه مجموعة من البلطجية وسرقت منه مبلغ 75 ألف جنيه.تبادل الاتهامات بينهما جاء بعدما اتهمت الراقصة برلنتي عامر زوجها سعد الصغير بالتعدي عليها وسرقتها، أنها كانت معه قبل الحادث في منطقة حدائق الأهرام، ولم يكن هناك أي خلاف بينهما.