درة تتغزل في زوجها بأحدث ظهور لهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 12:33 مساءً - شاركت الفنانة درة صورة رومانسية برفقه زوجها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت درة علي الصورة كاتبة: “حبيبي”.

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.