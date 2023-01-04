ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد إلهام شاهين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 12:33 مساءً - هنأ الفنان ماجد المصري، الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر ماجد المصري صورة له برفقه زوجته وإلهام شاهين، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانتي طيبة يا نجمة العالم”.

يذكر أنه قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فكرة التبرع بالأعضاء الغرض منها الخير وإنقاذ الإنسان من الموت والألم، مشيرة إلى أن الشخص الواحد يمكن أن ينقذ 5 أو 6 آخرين بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» المذاع على قناة «النهار» أن كل الشعوب المتحضرة تعمل بقانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والفن والإعلام والمسئولين لهم دور في توعية الشعب بشأن هذا الأمر.

وأوضحت إلهام شاهين، أنها أوصت أسرتها وأشقاءها بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، ولكنهم رفضوا ولكنها قررت بالتبرع؛ لتكون هي من أطلقت البداية وهذا وثق من خلال فيديو لنشجع الفكرة وتكون مبادرة هادفة.

وأكدت إلهام شاهين، أنها شخصية لا تخاف من أحد، وحريصة على الإفصاح عن قنعاتها، خاصة في مواجهة الإرهاب والتطرف، لأن كل فرض عليه الدفاع عن دينه بكل قوة ضد المتطرفين أصحاب الأفكار السيئة والفتاوى الشاذة، معقبة: «مابخفش غير من ربنا».