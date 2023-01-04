شاهد.. سوسن بدر برفقه عبير صبري وبشري وشيري عادل في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:23 صباحاً - نشرت الفنانة سوسن بدر، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهرت سوسن بدر في الصور برفقه كل من الفنانة عبير صبري، والفنانة بشري، والفنانة شيري عادل برفقه زوجها.

يذكر أنه قالت الفنانة سوسن بدر، إن الملكة كليوباترا كانت شخصية زكية جدا وكانت محبة لمصر وعملية وليس عاطفية أبدا، معقبا: "مكنتش مدلوقة عن قيصر وغيرهم وكانت تري مصلحة بلدها فين".

وأضافت "بدر" خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية مني الشاذلي: "الناس اللي تابعت حلقة كليوباترا من مسلسل أم الدنيا سيري أنها كانت ست تفكر وتدبر وحاكمة يفكر فى مصلحة بلده".

وتابعت: "كانت سيدة جميلة فى منظور تلك الفترة، وميزتها لم تكن فى شكلها، وأم الدنيا بالنسبة لي من أمتع الأعمال فى كواليسه، وكنا مجموعة لطيفة جدا".