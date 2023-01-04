اليوم.. فيلم شلبي لـ”كريم محمود عبد العزيز” في السينمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:23 صباحاً - يستعد صناع فيلم "شلبي"، لطرح الفيلم في السينمات، اليوم الأربعاء، والعمل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة روبي وغيرهم.

وكانت أطلقت الشركة المنتجة الأغنية الدعائية لفيلم شلبي التي تحمل عنوان البطة السودة، حيث جاءت كلمات الأغنية: "آه لو ابن البطة السودة تضحك له الأيام...ضربة حظ تكون مضبوطة بالدنيا يا سلام".

تدور أحداث فيلم شلبي حول شاب يدعى صابر، يعمل ببيت رعب في إحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم عروسة ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة مع أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة والمغامرة لتغيير حياته ومن ثم تتوالى الأحداث.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين بجانب الفنان كريم محمود عبد العزيز منهم الفنانة روبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد وحاتم صلاح ومحمد محمود وغيرهم والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

ويعد فيلم شلبي، التعاون الثاني الذي يجمع الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، حيث تعاونا سويًا مؤخرًا في فيلم من أجل زيكو، الذي حقق العمل نجاحًا كبيرًا