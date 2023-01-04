اتفرج- انت الان تتابع خبر منة عرفة تستعرض كافة مفاتنها بظهور لا يخطر على البال من غرفتها- اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة منة عرفة فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماع لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت منة عرفة دخل تواجدها داخل غرفتها مرتدية ملابس من اللون الأبيض ثم تظهر مرتدية فستان من اللون الأخضر المكشوف من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة، مع ترك شعرها على أكتافه وظهرها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان

وكانت الفنانة الشابة أعلنت خلال الفترة الماضية عن انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي، للمرة الثالثة.