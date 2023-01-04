اتفرج- انت الان تتابع خبر فيفي عبده تكشف عن أنوثتها ودلعها بالأسود أبو حمالة.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في الساحل الشمالي في الصيف الماضي مرتدية تيشرت حمالة من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر هوت شورت جينز حيث كشف عن أفخاذها بالكامل بطريقة أثارت إعجاب جمهورها وتقوم بالجري، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وحلت الفنانة الاستعراضية ضيفة خلال اليومين الماضيين ضيفة على برنامج كلام الناس، حيث قامت بتقديم مجموعة من النصائح إلي السيدات في حياتها الزوجة.