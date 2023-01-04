اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. قصة القبض على البلوجر إسراء محب بتهمة بيع المخدرات.. بتكلم المتابعين من الزنزانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الجدل الكبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار بوست على فيس بوك جاء في مضمونة “بكلمكم من الزنزانة يا حبايبي”، وهو من حساب يحمل أسم البلوجر الذي تم إلقاء القبض عليها بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالتحديد “الهيروين”.

تفاصيل القبض على البلوجر إسراء محب

ونشرت فتاة من حساب يدعي “إسراء محب” بعد الكلمات التي ظن البعض أنها بالفعل البلوجر التي ألقي القبض عليها أمس، والحقيقة وراء هذا المنشور هم فتاتين مختلفتين، وإن البلوجر المتهمة لم تقوم بنشر أي شيء ولكن هي من حساب إسراء محب الكاتبة والمسؤول الإعلامي في دار النشر.

واستطاعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة أن تقبض على صاحب محل ومعه إحدى الفتيات التي تعمل بلوجر على تيك توك، في شقة سكنية تم استئجارها في دائرة قسم التجمع الخامس ومعها 2 كيلو حشيش و500 جرام هيروين.