اتفرج- انت الان تتابع خبر شمس الكويتية في مطار تل أبيب.. تعرف على سبب زيارتها فجئت كل متابعيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشهيرة شمس الكويتية بالكشف اليوم الثلاثاء خلال العديد من التصريحات الصحفية، عن السبب الأساسي وراء توجهها إلى فلسطين المحتملة وهي قادمة من إسطنبول، وقالت أنها تزورها لأول مرة “لطلب العلم”.

سبب زيادة شمس الكويتية المفاجئة لتل أبيب

وأكد موقع إرم نيوز أن الفنانة شمس الكويتية وصلت إلى مطار تل أبيب، وطلبت من جمهورها دعمها معنوياً في هذه الزيارة، وكشفت أنها قامت بهذه الزيارة لأول مرة لطلب العلم الذي يعتبر هو خاتم لكل العلوم، وأنها تنتظر حتى تحصل على دورها لدراسة هذا العلم والذي يكون على يد طبيب عربي إسرائيلي اسه نادر بطة من حوالي أربع سنوات.