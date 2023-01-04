محرك البحث ”جوجل” يحتفي بذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 10:25 صباحاً - احتفل محرك البحث جوجل، اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.

ولد الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس في 1 يناير عام 1919 في القاهرة، ويعد عبد القدوس صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تليفزيونية.

يمثل أدب إحسان عبد القدوس، نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، حيث نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

درس إحسان عبد القدوس، في مدارس القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق عام 1942.

تولى إحسان عبد القدوس، رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، وكان عمره وقتها 26 عاما، وهى المجلة التي أسستها والدته، ثم تولى بعدها رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، قدمت السينما المصرية عددا كبيرا منها حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

كان لـ إحسان عبد القدوس دورا بارزا في صناعة السينما ليس فقط عن طريق الأفلام التي أعدت عن قصصه ورواياته، ولكن بالتي شارك في كتابة السيناريو والحوار للكثير منها.

حصل إحسان عبد القدوس، على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح «الرصاصة لا تزال في جيبي»، وتوفى الكاتب الكبير في 11 يناير 1990.