رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 10:25 صباحاً - رد الإعلامي رامي رضوان على المتنمرين على ابنته "كايلا " بعد ظهورها الأول في عرض مسرحية " انستونا " والتي تقدمها الفنانة دنيا سمير غانم.

وقال رامي رضوان لبرنامج The Insider بالعربي: "مبديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه"، وأضاف رامي رضوان: "بنتي زي القمر في عيني وعين مامتها وده أهم حاجة"

وظهرت "كايلا " ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سميرغانم للمرة الأولى خلال العرض المسرحي "آنستونا"، الذي تشارك فيه والدتها، وظهرت كايلا مع والدتها على المسرح، رفقة مخرج العمل خالد جلال، وأبطال المسرحية، وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كايلا تشبه إلى حد كبير جدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز.

مسرحية " أنستونا " تدور أحداثها حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

المسرحية من بطولة كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال، وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويجاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومي.