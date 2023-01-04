فيلم ”Babylon” لـ براد بيت يحقق 10ملايين دولار عالميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 10:25 صباحاً - حقق فيلم الممثل العالمى براد بيت الجديد Babylon إيرادات كبيرة وصلت إلى 10 ملايين و 775 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، منذ طرحه يوم 23 ديسمبر من العام الماضى.

ومن المقرر أن يطرح بدور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures .

وتدورأحداث الفيلم الذي كتبه داميان شازيل في عصرهوليوود الذهبي، وتحديداً خلال عشرينيات القرن الماضي، وصرّح كاتب الفيلم لمجلة فانيتي فير (Vanity Fair)، أن تلك الفترة "لحظة محورية في تاريخ هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إلى عاصمة، وكانت صناعة السينما التي جعلت الانتقال غير المؤكد من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إلى الشهرة والثروة والسلطة".

وعلى الرغم من أن الكاتب استلهم شخصياته من نجوم هوليوود الواقعيين، إلا أن معظم شخصيات فيلم Babylon ستكون خيالية.

يلعب براد بيت دور نجم سينمائي صامت خلال ذلك الوقت ، ومارجوت روبي تكون أحد رموز عشرينيات القرن الماضي. مع تحول هوليوود من حولهم ، يضطرون إلى التعامل مع صناعة أكثر تطورا.

في الأصل ، كان من المقرّر أن تلعب إيما ستون Emma Stone دور البطولة في الفيلم ، لكنها خرجت في أواخر عام 2020 بسبب تضارب المواعيد، ثم استبدلت بـ روبي نجمة فيلم “La La Land” الشهير.

وكانت الشركة المنتجة كشفت مؤخرًا عن مؤخراً عن الأشكال التي سيظهر فيها أبطال الفيلم، حيث شاركت مجلة فانيتي فير (Vanity Fair) مجموعة صور من كواليس التصوير، بدت تفاصيل عشرينيات القرن الماضي التي تدور فيها أحداث الفيلم واضحة جداً، سواء في الديكور أو كاركتارات النجوم.

وظهر براد بيت في الصور بشارب رفيع ومن دون لحية، إذ تخلص منها بالكامل، وهو كاراكتر شخصية جاك كونراد التي يلعبها، فيما أطلت مارجو روبي بشعر قصير ذهبي اللون، حيث ستؤدي بالفيلم شخصية ممثلة طموحة تدعى نيلي لاروي