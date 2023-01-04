بالفيديو.. جورجينا تتحدث بالعربية: ”هلا ومرحبا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 09:29 صباحاً - خطفت صديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، أمس الثلاثاء، الأنظار في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهرت جورجينا وهي تلقي التحية على الجمهور بكلمات الترحيب العربية، حيث قالت لمشجعي نادي النصر: "هلا ومرحبا".

ووصلت جورجينا إلى الملعب صحبة أبناء رونالدو، الذي تم تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب رسمي في صفوف الفريق السعودي، وسط حضور جماهيري غفير.

ونال رونالدو استقبالا أسطوريا من طرف الجماهير الحاضرة في ملعب مرسول بارك، حيث ظلت تهتف باسمه بمجرد دخوله أرضية الملعب، فيما قال لهم باللغة العربي: "أنا عالمي".