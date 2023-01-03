جنات في لون شعبي بأغنية التفاح والفراولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 10:26 صباحاً - تطرح المطربة جنات أغنية جديدة بعنوان "التفاح والفراولة" وذلك خلال شهر يناير الحالي حيث انتهت من تسجيلها مؤخرا.

أغنية التفاح والفراولة من غناء جنات وألحان محمد الصاوى والأغنية من اللون الشعبى وهى من الأغانى الجديدة على جنات؛ حيث لم تقدمها من قبل.

وكان آخر أغانى جنات يا باختى بيه والتى حققت مشاهدة عالية عير موقع اليوتيوب.

ونشرت الفنانة جنات، صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل إنستجرام.

وظهرت جنات في جلسة التصوير مرتدية بورنس أبيض علي السرير وأمامها مخبوزات.

يذكر أن الفنانة جنات أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31.

ونشرت صورة من حفلتها عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: كانت من أجمل الحفلات اللي عملتها في حياتي شكرًا جمهوري الرائع أسعدتوني، شكرًا دار الأوبرا المصرية.