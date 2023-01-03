بالصور.. شريهان تستعيد ذكرياتها مع الراحل هشام سليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 09:29 صباحاً - شاركت الفنانة شريهان صورة قديمة لها مع الفنان الراحل هشام سليم، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وعلقت شريهان علي الصورة كاتبة: “اشتقت لك”.

يذكر أن آخر اعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.