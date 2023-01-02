نور اللبنانية تتحدى والدها في «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 11:29 مساءً - تعود النجمة نور اللبنانية إلى شاشة السينما لتلعب دور البطولة أمام النجم محمد هنيدي في الفيلم الكوميدي نبيل الجميل أخصائي تجميل، الذي انطلق في دور العرض السينمائية 28 ديسمبر 2022.

تُقدم نور شخصية دكتورة تجميل (علياء) تعمل في مستشفى استثماري يديرها والدها الدكتور الشهير الذي يلعب دوره الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ويبدو من سياق الأحداث، أن هناك كثير من الاختلافات حول رؤية كل منهم للطب ولتخصص التجميل، فعلياء (نور) ترى أن الطب رسالة وبخاصة مجال التجميل، بينما يرى والدها الطبيب الشهير أن الهدف هو النجاح المادي، وهو ما يؤدي إلى كثير من الصراعات بينهما.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، عن دكتور نبيل أخصائي التجميل (محمد هنيدي) الذي يمتلك عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور) العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، فكرة الفنان محمد هنيدي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي. وبطولة محمد هنيدي ونور اللبنانية بجانب عدد من الفنانيين منهم محمد سلام، محمود حافظ، رحمة أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي.

اكتسبت نور شهرتها من خلال انطلاقة سينمائية قوية في مصر، وقدمت العديد من الأدوار السينمائية المهمة، وأول أدوار البطولة التي لعبتها في السينما المصرية، كانت سنة 2000 من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب مع النجم أحمد السقا، لتتوالي فيما بعد أدوارها في عدد من الأفلام الناجحة، مثل أصحاب ولا بيزنس (2001)، إزاي البنات تحبك (2003)، سنة أولى نصب (2004) الذي تعاونت فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكري بأول أفلامها الطويلة، ثم ملاكي إسكندرية (2005)، ثم سيد العاطفي (2005)، وهو أول بطولة مطلقة للمطرب تامر حسني الذي شاركته أيضاً بطولة فيلم تصبح على خير (2017)، بالإضافة إلى فيلم الرهينة (2006)، نقطة رجوع (2008)، كشف حساب (2007) للمخرج أمير رمسيس في أول أفلامه الطويلة، والدراما النفسية ميكانو (2009) أمام تيم حسن وخالد الصاوي، وفيلم من 30 سنة (2016) للمخرج عمرو عرفة. كما لعبت دور البطولة مع نجمي الكوميديا محمد سعد في فيلم عوكل (2004)، وأحمد حلمي في فيلمي ظرف طارق ومطب صناعي (2006).

وفي الدراما التلفزيونية، قدمت نور اللبنانية العديد من الأدوار المهمة، بداية من سنة 2005 بمسلسل الجاسوسية العميل 1001 أمام النجم مصطفى شعبان، لتتوالى فيما بعد أدوارها في العديد من الأعمال التلفزيونية المهمة، مثل المسلسل الشهير سرايا عابدين في موسميه (2014 و2015)، ومسلسل رحيم (2018 ) والذي فازت عنه بـجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القنوات الفضائية العربية، ومسلسل البرنس (2020) أمام النجم محمد رمضان، وجمال الحريم (2020)، وضل راجل (2021) أمام النجم ياسر جلال، ومسلسل راجعين يا هوى (2022) الذي شاركت في بطولته أمام خالد النبوي، وأخر أعمالها التلفزيونية هو الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي الذي يعرض الآن على منصة شاهد، ويشاركها البطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سماء ابراهيم، محمد رضوان، محمد القس.