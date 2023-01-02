محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بكليب على وضعنا مع آل عدوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 11:29 مساءً - تصدر الفنان محمد رمضان، تريند رقم على يوتيوب بكليبه الغنائي الجديد على وضعنا الذي طرحه مساء أمس الأحد، بمشاركة آل عدوية أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية.

وتصدر محمد رمضان قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على يوتيوب خلال الساعات الماضية، بكليبه الغنائي الجديد على وضعنا وحلقته ببرنامج معكم منى الشاذلي.

محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب

وعلق رمضان، على تصدره التريند، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: الحمد لله.. الآن على يوتيوب مصر.. تريند واحد واتنين وتلاتة.

وتعد أغنية على وضعنا كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وقال رمضان، عن هذا التعاون: اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية.

محمد رمضان مع محمد عدوية وأحمد عدوية

كان رمضان، قد روج للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على انستجرام، قائلا: استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب على وضعنا مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية..ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين.

آخر أغاني محمد رمضان

يذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان الغنائية، أغنية لو ناسيين أفكركوا التي طرحها عبر يوتيوب، وشاركته في غنائها المطربة شاهيناز.