انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مواصفات فتي أحلام نادية الجندي: مش طالبة غير إنه يكون ابن حلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت النجمة نادية الجندي بالكشف عن مواصفات فتي أحلامها والرجل الذي تتمني أن ترتبط به أثناء الفترة القادمة، وكشفت عن حبها الشديد للتمثيل وأنها تريد أن تقف أمام الكاميرا بشكل مستمر.

أعمال الفنانة نادية الجندي

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن حبها الشديد للفن، وقالت “السينما هي دمي وكل شيء في حياتي، لو موقفتش قدام كاميرا أشعر إني هموت، أنا بمثل من وأنا عمري 5 سنوات في المدرسة، وبدأت الوقوف أمام الكاميرا من وأنا عمري 13 سنة”.

واستكملت في برنامج الستات الذي يعرض على قناة النهار اليوم الاثنين، قائلة “لازم أقف قدام كاميرا في عمل أبقى سعيدة ومقتنعة به، وكمان دور وشخصية مختلفة، لكن اللي بيتعرض عليا مؤخرًا حاجات مكررة عملتها قبل كده، وأدوار وأعمال سطحية، السينما هي حب حياتي، هي حبي الأول والأخير، لكن لو جه معها حب كمان، معنديش مانع”.

مواصفات فتي أحلام نادية الجندي

وأعلنت لأول مرة عن مواصفات فتي أحلامها وحبها الفترة القادمة، قائلة “أنا مش طالبة غير إنه يكون ابن حلال، ابن حلال بمعنى الكلمة، يعني أشعر معاه بالأمان، وإنه سند وحنون”.