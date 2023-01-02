انت الان تتابع خبر اتفرج .. كارولين عزمي تشعل الرجالة بالأبيض الملزق من غرفتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمي، صورة جديدة لها، عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت كارولين عزمي تواجدها في عرفة تومها ومن أمام المرآة، مرتدية تيشرت من اللون الأبيض الضيق والمكشوف من منطقة الصدر وبنطلون من نفس اللون أيضا، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، مع ترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وشاركت الفنانة الشابة في مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي عرض شهر رمضان الماضي مع كلا من أحم عز وأحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن.