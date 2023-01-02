انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تقدم نصائح للسيدات : أوعي تقولي هذه الجملة لأنه هيطفش منك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدمت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، مجموعة من النصائح الهامة إلي السيدات من أجل على الحياة الزوجية بينها وبين زوجها.وأكدت فيفي عبده خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس”، التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة أم بي سي مصر، أن يجب على الزوجة ألا تثق في صديقتها صداقة عمياء لأن هذا قد ينقلب عليها، حيث أن يمكن لصديقتها أن تقوم بأخذ زوجها منها- على حد تعبيرها.

وأضافت الفنانة الاستعراضية أن صحبتك ممكن ترسم على جوزك ولذلك الراجل بيجري من مراته، وتكون الزوجة بسبب عبارة روح وصل صاحبتي، بالإضافة إلي أن ماينفعش الست تقول أسرار في بيتها لأي مخلوق لان هناك ستات تعرف نقطة ضعفك من هنا.