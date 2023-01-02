انت الان تتابع خبر بفستان وحذاء سعرهم 52 ألف جنيه.. درة تتألق من جديد على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث إطلالة لها في بداية العام الجديد، والتي نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أوف وايت يصل بأكمام طويلة ويصل طوله إلى أسفل الركبة، وهو من elisabetta franchi، ويبلغ سعره 545 يورو، أي حوالي 14 ألف جنيه مصري، وانتعلت حذاء وردي برقبة طويلة ومكسو بالفرو، وهو من giuseppe zanotti، ويبلغ سعره 1450 يورو، أي حوالي 38 ألف جنيه مصري.

وقد تفاعل المتابعون مع إطلالة درة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (قمر)، (سبحان الخلاق)، (ماشاء الله علي الجمال والرقة)، (برنسيسة)، (سنة سعيدة عليكي وعلينا جميعا بإذن الله).

أحدث أعمال درة

وكان أحدث عمل فني قدمته الفنانة درة هو مسلسل “المتهمة” والذي شاركها بطولته عادل كرم، دياب، مها نصار، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، علي الطيب، ريم عبد الحليم، محمود غريب، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي.