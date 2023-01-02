بالفيديو.. أول ظهور لأبناء ريم مصطفى في عرض سيدتي الجميلة بـ أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 03:29 مساءً - احتفلت ريم مصطفى برأس السنة واستقبلت العام الجديد 2023، على خشبة المسرح، وذلك خلال عرض مسرحية "سيدتى الجميلة" على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، وقررت ريم مصطفى أن يكون وقوفها على خشبة المسرح في مصر للمرة الأولى في مشوارها، أمام عائلتها اذ تواجد لمشاهدة العرض كلا من والدتها وخالتها وأولادها وأخوتها.

وخلال عرض المسرحية وبمجرد أن جاءت الساعة 12 منتصف الليل توقف العرض من أجل الاحتفال مع الجمهور بالعام الجديد، ونزلت ريم من على خشبة المسرح لتحية والدتها وخالتها وباقى عائلتها ونشرت ريم فيديو من الاحتفال بالعام الجديد مع الجمهور على حسابها بموقع "انستجرام" وعلقت :"كل سنة وانتم طيبين و ناجحين ومحققين كل اللي تتمنوه".

وتعيد ريم مصطفى، مع النجم أحمد السقا تقديم مسرحية "سيدتى الجميلة" على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا،ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امراة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

وفى سياق آخر تواصل ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد "سر السلطان" المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس "سره باتع"، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثل وممثلة من مختلف الأجيال.