شاهد.. لطيفة لـ جورج وسوف: حبيب قلبي الرائع فنيا وإنسانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 03:29 مساءً - شاركت الفنانة لطيفة التونسية، جمهورها مقطع فيديو من حفل تريو نايت بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلقت لطيفة علي الفيديو كاتبة: “من أحلى الليالي ومع حبيب قلبي الرائع فنياً وإنسانيا ابو وديع ⁧‫#چورچ_وسوف⁩ وحبيبة قلبي ⁧‫#نانسي_عچرم⁩”.

وقدم سلطان الطرب جورج وسوف، أغنية أي دمعة حزن لا، للعندليب عبدالحليم حافظ، خلال حفل تريو نايت، ليلة رأس السنة الميلادية بالعاصمة السعودية الرياض، والذي شارك فيه 12 نجما من نجوم الطرب العربي.

وغنى جورج وسوف للعندليب عبدالحليم حافظ، بصحبة أنغام وبهاء سلطان، ليعيدوا تقديم الأغنية البارزة في تراث الأغاني العربية على طريقتهم الخاصة.

كان الفنان جورج وسوف مفاجأة أضخم حفلات رأس السنة الميلادية لعام 2023، والتي أقيمت ليلة السبت 31 ديسمبر 2022، في العاصمة السعودية الرياض.

وظهر جورج وسوف في حفل تريو نايت، الذي ضم 12 نجما من نجوم الغناء العربي، ليكون هو النجم رقم 13 ويغني في الحفل بجوار أنغام وبهاء سلطان.